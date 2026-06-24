В Рязанской области в ДТП пострадал 16-летний мопедист

Известно, что авария произошла 24 июня в 12:15 в Сараях на улице Полевой. Отмечается, что 16-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 20-летний местный житель. После столкновения юному водителю потребовалась медпомощь, его доставили в районную больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. В данный момент проводится проверка по факту аварии.

В Сараях в результате ДТП пострадал несовершеннолетний мопедист. Об этом пишет ИД «Пресса».

Известно, что авария произошла 24 июня в 12:15 на улице Полевой.

Отмечается, что 16-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 20-летний местный житель. После столкновения юному водителю потребовалась медпомощь, его доставили в районную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. В данный момент проводится проверка по факту аварии.