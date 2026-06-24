В Рязанской области проверят ягоды на пестициды и агрохимикаты

Инспекторы управления проверили два сельскохозяйственных предприятия в Старожиловском и Рязанском округах. Специалисты отобрали пробы земляники и жимолости, чтобы проверить их на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов. Образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В Рязанской области проверят ягоды на пестициды и агрохимикаты. Об этом 24 июня сообщили в пресс-служб Россельхознадзора.

Инспекторы управления проверили два сельскохозяйственных предприятия в Старожиловском и Рязанском округах. Специалисты отобрали пробы земляники и жимолости, чтобы проверить их на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов.

Образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».