В Рязанской области проверят ягоды на пестициды и агрохимикаты
Инспекторы управления проверили два сельскохозяйственных предприятия в Старожиловском и Рязанском округах. Специалисты отобрали пробы земляники и жимолости, чтобы проверить их на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов. Образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В Рязанской области проверят ягоды на пестициды и агрохимикаты. Об этом 24 июня сообщили в пресс-служб Россельхознадзора.
Инспекторы управления проверили два сельскохозяйственных предприятия в Старожиловском и Рязанском округах. Специалисты отобрали пробы земляники и жимолости, чтобы проверить их на содержание остаточных количеств пестицидов, агрохимикатов и нитратов.
Образцы направлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».