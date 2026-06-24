В Рязанской области наполняемость групп в детсадах превысила норму на 14,6%

В Рязанской области показатель наполняемости групп в дошкольных образовательных учреждениях превышает среднероссийский уровень на 14,6%. Такие данные приводит Роспотребнадзор, сообщает ТАСС. В ведомстве отметили, что переуплотненный режим работы детских учреждений может негативно сказываться на здоровье воспитанников. По мнению специалистов, переполненные группы способствуют развитию утомления у детей, снижению умственной работоспособности и повышают риски для здоровья.

В Рязанской области показатель наполняемости групп в дошкольных образовательных учреждениях превышает среднероссийский уровень на 14,6%. Такие данные приводит Роспотребнадзор, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что переуплотненный режим работы детских учреждений может негативно сказываться на здоровье воспитанников. По мнению специалистов, переполненные группы способствуют развитию утомления у детей, снижению умственной работоспособности и повышают риски для здоровья.

Рязанская область вошла в число регионов, где показатель превышения наполняемости дошкольных учреждений оказался одним из самых высоких в стране. В этот список также вошли Дагестан, Северная Осетия — Алания, Крым, Якутия, Кабардино-Балкария, Чечня, Карачаево-Черкесия и Новосибирская область.