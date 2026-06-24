В Рязанской области мужчина поймал 13-килограммового карпа

Рыбу весом 13,4 кг мужчина поймал на фермерском пруду Радбища (недалеко от села Тырнова). Карпа признали чемпионом 2026 года. Отмечается, что в том же пруду живет сазан весом в 15 кг.