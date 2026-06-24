В Рязанской области 25 июня ожидаются дожди
В четверг, 25 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днём поднимется до +19, +24°С.
В Рязанской области 25 июня ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В четверг, 25 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +8, +13°С, днём поднимется до +19, +24°С.