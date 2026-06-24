В Рязанской области сгорел жилой дом
Инцидент произошел вечером 22 июня в деревне Ивкино Клепиковского округа. Горел жилой дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел вечером 22 июня в деревне Ивкино Клепиковского округа. Горел жилой дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.
В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.