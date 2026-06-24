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В Рязани задержали жительницу Подмосковья, у нее нашли более 1 кг наркотиков
В Рязанской области задержали 51-летнюю жительницу Подмосковья, поставлявшую синтетические наркотики для организованной группировки. Полицейские остановили её автомобиль и нашли тайник с 472 граммами наркотиков, включая эфедрон и МДМА. Женщина планировала организовать четыре тайника в Рязани и искала работу через мессенджер, получая оплату в криптовалюте. При обыске её квартиры в Королеве изъяли более 650 граммов «соли» и 200 таблеток МДМА, всего свыше 1 килограмма наркотиков на сумму более 4 миллионов рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу. Расследование продолжается.

В Рязанской области полицейские задержали 51-летнюю жительницу Подмосковья, которая занималась поставками синтетических наркотиков. Как отметили в пресс-службе ведомства, она работала в организованной группировке и отвечала за хранение и транспортировку наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о ее деятельности и остановили ее автомобиль на посту ДПС в Рязани. В машине нашли тайник с упаковками, содержащими наркотики, общим весом 472 грамма. Уточняется, что это были производные эфедрона и МДМА (экстази).

Задержанная собиралась организовать четыре тайника с наркотиками в Рязани. Она рассказала, что решила заработать деньги и нашла работу через мессенджер, получая оплату в криптовалюте.

Во время обыска в ее квартире в Королеве полицейские изъяли еще более 650 граммов «соли» и 200 таблеток МДМА. В общей сложности было изъято более 1 килограмма наркотиков на сумму свыше 4 миллионов рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, и она заключена под стражу. Расследование продолжается.