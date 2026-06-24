В Рязани врачи помогли мужчине, у которого заподозрили гангрену

В Рязани бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с высоким давлением и повышенным уровнем сахара в крови. По словам супруги пациента, она несколько дней отсутствовала дома, а после возвращения заметила, что ступни мужа потемнели. Женщина испугалась, что у него могла развиться гангрена, и вызвала скорую помощь. После обследования специалисты пришли к выводу, что признаков гангрены у мужчины нет. Госпитализация ему не потребовалась.

В Рязани бригада скорой помощи оказала помощь мужчине с высоким давлением и повышенным уровнем сахара в крови. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По словам супруги пациента, она несколько дней отсутствовала дома, а после возвращения заметила, что ступни мужа потемнели. Женщина испугалась, что у него могла развиться гангрена, и вызвала скорую помощь.

На вызов прибыли врач Светлана Егорова и фельдшер Любовь Акимова. Медики измерили пациенту давление, проверили уровень сахара в крови, ввели обезболивающее и осмотрели ноги.

После обследования специалисты пришли к выводу, что признаков гангрены у мужчины нет. Госпитализация ему не потребовалась.