В Рязани у 47-летнего мужчины случился инсульт

Мужчину без сознания нашла мать. Она вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили пациента в больницу. При сборе анамнеза выяснилось, что мужчина — «заядлый курильщик и любитель алкоголя», диспансеризацию в последние годы не проходил. Врачи ОКБ провели осмотр и диагноз подтвердился. Пациента подготовили к тромболизису. Инсульт прошел без тяжелых последствий. Пациента выписали.