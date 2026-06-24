В Рязани у 47-летнего мужчины случился инсульт. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе ОКБ.
Мужчину без сознания нашла мать. Она вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили пациента в ОКБ.
При сборе анамнеза выяснилось, что мужчина — «заядлый курильщик и любитель алкоголя», диспансеризацию в последние годы не проходил.
Врачи ОКБ провели осмотр и диагноз подтвердился. Пациента подготовили к тромболизису.
«Тромболитическая терапия или тромболизис — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.
Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3 — 4 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.
Инсульт прошел без тяжелых последствий. Пациента выписали.
Фото: группа ОКБ в «ВК».