В Рязани произошло аварийное отключение света

В Рязани вечером 24 июня произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в РГРЭС. Без электроснабжения остались потребители на улицах Новоселов, Советской Армии, Кальная, Тимакова, Гражданская, Окская, Большая в микрорайоне Шереметьево-Песочня, а также на Касимовском шоссе, Касимовском и Панферовском переулках. Сообщение об отключении поступило в 20:56. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети и восстановлением электроснабжения.

В Рязани вечером 24 июня произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на сетях. Об этом сообщили в РГРЭС.

Без электроснабжения остались потребители на улицах Новоселов, Советской Армии, Кальная, Тимакова, Гражданская, Окская, Большая в микрорайоне Шереметьево-Песочня, а также на Касимовском шоссе, Касимовском и Панферовском переулках.

Сообщение об отключении поступило в 20:56. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети и восстановлением электроснабжения.

Сроки завершения работ пока не уточняются.