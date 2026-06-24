В Рязани привели в порядок остановку
Отмечается, что рязанцы обратили внимание на сломанный павильон остановки общественного транспорта «Касимовское шоссе». Судя по кадрам, отсутствовали стены. На жалобу обратили внимание городские службы. В итоге остановку отремонтировали.
В Рязани привели в порядок остановку. Об этом 24 июня сообщили в Муниципальном центре управления города.
Отмечается, что рязанцы обратили внимание на сломанный павильон остановки общественного транспорта «Касимовское шоссе». Судя по кадрам, отсутствовали стены.
На жалобу обратили внимание городские службы. В итоге остановку отремонтировали.
Фото: группа «МЦУ Рязань» в «ВК».