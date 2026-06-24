В Рязани привели в порядок остановку

Отмечается, что рязанцы обратили внимание на сломанный павильон остановки общественного транспорта «Касимовское шоссе». Судя по кадрам, отсутствовали стены. На жалобу обратили внимание городские службы. В итоге остановку отремонтировали.