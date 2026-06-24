В Рязани почтили память лётчиков, погибших при крушении Ил-76. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Четыре года назад в пойме Плетёнки разбился самолёт Ил-76. 24 июня в областном центре почтили память погибших лётчиков.
Цветы к мемориалу возложили министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава горадминистрации Борис Ясинский, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председатель гордумы Антон Астафьев, а также представители летной части Дягилево. В память о героях объявили минуту молчания.
С речью к собравшимся обратилась Ирина Петрушина, жена погибшего подполковника, командира авиационной эскадрильи 117-го отдельного военно-транспортного авиационного полка Владимира Петрушина.
Все новости о крушении военного самолета Ил-76 в Рязани можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.