В Рязани почтили память лётчиков, погибших при крушении Ил-76

Четыре года назад в пойме Плетёнки разбился самолёт Ил-76. 24 июня в областном центре почтили память погибших лётчиков. В память о героях объявили минуту молчания. Цветы к мемориалу возложили министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава горадминистрации Борис Ясинский, исполняющий обязанности главы муниципального образования, председатель гордумы Антон Астафьев, а также представители летной части Дягилево.