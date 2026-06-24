В Рязани осудят экс-сотрудницу за хищение денег фирмы

По версии следствия, 43-летняя жительница Санкт-Петербурга занимала в коммерческой фирме руководящую должность, которая давала ей право распоряжаться и хранить наличные деньги компании. Пользуясь должностным положением, женщина похитила 300 тысяч рублей. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Рязани.

В Рязани осудят экс-сотрудницу за хищение денег фирмы. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, 43-летняя жительница Санкт-Петербурга занимала в коммерческой фирме руководящую должность, которая давала ей право распоряжаться и хранить наличные деньги компании. Пользуясь должностным положением, женщина похитила 300 тысяч рублей.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения).

Уголовное дело направлено в Советский райсуд Рязани.