В Ростовской области трехлетний ребенок утонул в аквапарке

Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что в отрытом бассейне в Балтийске погиб мальчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».