В России в мае выросло производство лекарств

В мае 2026 года производство лекарств и материалов для медицины и ветеринарии в России выросло на 22,2% год к году и на 0,5% — к апрелю. Об этом 24 июня сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что с января по май производство лекарств увеличилось на 14,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Выпуск БАДов снизился в мае 2026-го на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13,5% по сравнению с апрелем — до 2,4 тыс. тонн. За январь — май их производство сократилось на 3%, до 13 тыс. тонн.

В мае 2026 года производство лекарств и материалов для медицины и ветеринарии в России выросло на 22,2% год к году и на 0,5% — к апрелю. Об этом 24 июня сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с января по май производство лекарств увеличилось на 14,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Выпуск БАДов снизился в мае 2026-го на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13,5% по сравнению с апрелем — до 2,4 тыс. тонн. За январь — май их производство сократилось на 3%, до 13 тыс. тонн.