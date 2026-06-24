В России предложили создать федеральный реестр потерянных животных

В письме предлагается, чтобы реестр позволял размещать сведения о пропавших и найденных домашних питомцах и обеспечивал поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или другому идентификатору. Кроме того, сервис должен быть интегрирован с «Госуслугами», региональными цифровыми сервисами, приютами, ветеринарными организациями и органами местного самоуправления, считают депутаты. Цель — ускорить поиск питомцев и снизить число безнадзорных животных.

В России предложили создать федеральный реестр потерянных животных. С соответствующей инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передало 24 июня ТАСС.

В письме предлагается, чтобы реестр позволял размещать сведения о пропавших и найденных домашних питомцах и обеспечивал поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или другому идентификатору.

Кроме того, сервис должен быть интегрирован с «Госуслугами», региональными цифровыми сервисами, приютами, ветеринарными организациями и органами местного самоуправления, считают депутаты.

Цель — ускорить поиск питомцев и снизить число безнадзорных животных.

Письмо с соответствующим предложением направлено министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.