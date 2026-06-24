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В России могут ограничить срок семейной ипотеке до 15 лет
Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Согласно новым правилам, компенсация будет предоставляться не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного с 1 июля 2026 года. После окончания этого срока государственная субсидия прекратит действовать, и банки будут переводить заёмщиков на более высокие ставки: для кредитов на покупку жилья — ключевая ставка плюс 2%, для займов на индивидуальное жилищное строительство — ключевая ставка плюс 2,5%.

В России могут ограничить срок семейной ипотеке до 15 лет. Об этом сообщают «Известия».

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Согласно новым правилам, компенсация будет предоставляться не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного с 1 июля 2026 года. После окончания этого срока государственная субсидия прекратит действовать, и банки будут переводить заёмщиков на более высокие ставки: для кредитов на покупку жилья — ключевая ставка плюс 2%, для займов на индивидуальное жилищное строительство — ключевая ставка плюс 2,5%.