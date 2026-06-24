В России могут ограничить срок семейной ипотеке до 15 лет

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Согласно новым правилам, компенсация будет предоставляться не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного с 1 июля 2026 года. После окончания этого срока государственная субсидия прекратит действовать, и банки будут переводить заёмщиков на более высокие ставки: для кредитов на покупку жилья — ключевая ставка плюс 2%, для займов на индивидуальное жилищное строительство — ключевая ставка плюс 2,5%.

В России могут ограничить срок семейной ипотеке до 15 лет. Об этом сообщают « Известия ».

Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Это следует из проекта правил предоставления банкам компенсации недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми.

Сейчас семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Согласно новым правилам, компенсация будет предоставляться не более 15 лет с момента заключения договора семейной ипотеки, оформленного с 1 июля 2026 года. После окончания этого срока государственная субсидия прекратит действовать, и банки будут переводить заёмщиков на более высокие ставки: для кредитов на покупку жилья — ключевая ставка плюс 2%, для займов на индивидуальное жилищное строительство — ключевая ставка плюс 2,5%.