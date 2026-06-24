В России могут начать отпускать корвалол по рецепту из-за молодежного тренда

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло предложил отпускать популярный седативный препарат корвалол только по рецепту. Отмечается, что это мера направлена на защиту детей от опасных экспериментов с медикаментом, который подростки стали смешивать с напитками. Пожигайло отметил, что необходимо не только ограничить продажу корвалола, но и обратить внимание на социальные проблемы, которые могут быть связаны с подобными действиями молодежи. Он призвал родителей и педагогов уделять больше времени детям и вести с ними диалог для формирования у молодого поколения нравственных ориентиров.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло предложил отпускать популярный седативный препарат корвалол только по рецепту. Об этом пишет «Абзац».

Отмечается, что это мера направлена на защиту детей от опасных экспериментов с медикаментом, который подростки стали смешивать с напитками.

Пожигайло отметил, что необходимо не только ограничить продажу корвалола, но и обратить внимание на социальные проблемы, которые могут быть связаны с подобными действиями молодежи. Он призвал родителей и педагогов уделять больше времени детям и вести с ними диалог для формирования у молодого поколения нравственных ориентиров.