В Москве мужчина расчленил сестру и смыл останки в унитаз

Отмечается, что 57-летняя женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки. Руководство обратилось в полицию. В квартире на улице Знаменской нашли пакеты с отчлененными конечностями женщины. По подозрению в убийстве задержан ее 55-летний брат. Как выяснил «112», мужчина во время ссоры нанес сестре удары ножом, а после расчленил и расфасовал останки по пакетам и ведрам, а часть смыл в туалет.

В Москве мужчина расчленил сестру и смыл останки в унитаз. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Отмечается, что 57-летняя женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки. Руководство обратилось в полицию.

В квартире на улице Знаменской нашли пакеты с отчлененными конечностями женщины. По подозрению в убийстве задержан ее 55-летний брат.

Как выяснил «112», мужчина во время ссоры нанес сестре удары ножом, а после расчленил и расфасовал останки по пакетам и ведрам, а часть смыл в туалет.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину задержали.

Фото взяты из Telegram-канала «112».