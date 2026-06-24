В Минюсте сожительство без брака назвали «прямой угрозой безопасности РФ»

Замминистра юстиции заявил, что сожительство без брака можно рассматривать как «прямую угрозу безопасности нашей страны». По его словам, Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и противодействует разрушению традиционных ценностей.