В Госдуме допустили ядерный ответ на агрессию против России со стороны Запада

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка военной агрессии против России со стороны Запада приведет к уничтожению стран, осмелившихся на это. Он подчеркнул, что в случае конфликта не исключено применение ядерного оружия в соответствии с доктринальными документами РФ. Колесник отметил, что любое боестолкновение с Россией, как с великой ядерной державой, грозит полным уничтожением агрессора. Он также добавил, что возможность применения тактического ядерного оружия будет зависеть от уровня угрозы, который будет представлять собой агрессия. По его словам, международная ситуация может выйти из-под контроля, что станет гибельным для стран-агрессоров.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что попытка военной агрессии против России со стороны Запада приведет к уничтожению стран, осмелившихся на это. Об этом пишет «Газета.Ru».

Он подчеркнул, что в случае конфликта не исключено применение ядерного оружия в соответствии с доктринальными документами РФ. Колесник отметил, что любое боестолкновение с Россией, как с великой ядерной державой, грозит полным уничтожением агрессора.

Он также добавил, что возможность применения тактического ядерного оружия будет зависеть от уровня угрозы, который будет представлять собой агрессия. По его словам, международная ситуация может выйти из-под контроля, что станет гибельным для стран-агрессоров.