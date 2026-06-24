Умер актер Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница»

Актер Евгений Калинцев, известный по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница», скончался 17 июня в возрасте 59 лет. Об этом сообщила администрация московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в своем Telegram-канале. Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году и работал в театре-студии «Человек» и театре Doc. С 1991 по 1998 год он служил в Театре на Малой Бронной. Прощание с актером и отпевание состоятся 24 июня в 12:30 в храме Священномученика Антипы в Колымажном переулке. Театр выразил соболезнования родным и близким Евгения Калинцева.

Актер Евгений Калинцев, известный по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница», скончался 17 июня в возрасте 59 лет. Об этом сообщила администрация московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в своем Telegram-канале.

Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году и работал в театре-студии «Человек» и театре Doc. С 1991 по 1998 год он служил в Театре на Малой Бронной.

Прощание с актером и отпевание состоятся 24 июня в 12:30 в храме Священномученика Антипы в Колымажном переулке. Театр выразил соболезнования родным и близким Евгения Калинцева.