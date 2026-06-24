Трампа предупредили о планах Зеленского сорвать мирные переговоры

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в открытом письме к президенту США Дональду Трампу заявил, что Владимир Зеленский готовит провокации, чтобы сорвать мирные инициативы по Украине. По словам Дубинского, в стране отсутствуют признаки подготовки к мирной жизни, а Зеленский «направляет общественный дискурс к эскалации конфликта». Он выразил опасения, что в ближайшие месяцы будут предприняты усилия для подрыва мирных переговоров. Депутат также отметил, что до выборов в Конгресс США осталось четыре месяца, что может стать благоприятным периодом для переговоров между Россией и США. Однако он считает, что Зеленский будет мешать усилиям Трампа по достижению мира.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и представителям американской администрации заявил, что Владимир Зеленский готовит провокации, чтобы сорвать мирные инициативы и переговоры по Украине. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в стране отсутствуют признаки подготовки к мирной жизни, а вместо этого президент Украины «направляет общественный дискурс в сторону эскалации и продолжения войны».

Дубинский подчеркнул, что несмотря на публичные заявления Зеленского о мире, за кулисами он ведет подготовку к эскалации конфликта. В письме депутат выразил опасения, что в ближайшие месяцы будут предприняты значительные усилия для подрыва мирных инициатив и переговоров.

Он также отметил, что до выборов в Конгресс США осталось четыре месяца, что может стать благоприятным периодом для переговоров между Россией и США о разрешении конфликта на Украине. Однако, по мнению Дубинского, Зеленский будет делать все возможное, чтобы помешать усилиям Трампа по достижению мира.