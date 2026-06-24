Соцсети: в Рязани произошло ДТП с грузовиком, есть погибший

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, в аварии погиб один человек. Официального подтверждения пока нет. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. У обоих транспортных средств сильные механические повреждения. На месте работали службы МЧС и полиции.

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, в аварии погиб один человек. Официального подтверждения пока нет.

На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. У обоих транспортных средств сильные механические повреждения.

На месте работали службы МЧС и полиции.