РЗН. инфо публикует расценки на размещение предвыборных материалов

РЗН. инфо публикует расценки на размещение материалов в период предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

РЗН. инфо публикует расценки на размещение материалов в период предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Публикация готового пресс-релиза в ленте новостей (1 шт.) — 19 тысяч рублей;

Публикация готовой статьи (1 шт.) — 50 тысяч рублей;

Публикация готового спецпроекта-статьи (1 шт.) — 70 тысяч рублей;

Размещение готового фоторепортажа (1 шт.) — 40 тысяч рублей;

Размещение теста (до 8 вопросов, на 10 суток) — 40 тысяч рублей;

Размещение постов в канале РЗН. инфо мессенджера «Telegram» (1 шт.) — 8 тысяч рублей;

Размещение постов в группе РЗН. инфо в соцсети «ВКонтакте» (1 шт.) — 7 тысячи рублей;

Размещение постов в канале РЗН. инфо МАХ (1 шт.) — 5 тысяч рублей;

Баннер в шапке на главной странице десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 21 тысяча рублей;

Баннер в шапке на внутренних страницах десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 25 тысяч рублей;

Баннер циклический в ленте новостей десктопной версии (33% просмотров, 1 неделя) — 25 тысяч рублей;

Баннер фуллскрин на главной в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 100 тысяч рублей;

Баннер в ленте новостей в мобильной версии (50% показов, 1 неделя) — 90 тысяч рублей.

Услуги предоставляются на условиях 100% предоплаты.

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