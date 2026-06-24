Рязанские врачи за 55 минут спасли мужчину с инсультом

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) спасли 47-летнего мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения. Пациента экстренно доставила скорая помощь после того, как его без сознания обнаружила мать и вызвала медиков. Предварительно врачи диагностировали инсульт и оперативно направили мужчину в стационар. В больнице диагноз подтвердился. Пациенту провели тромболизис — процедуру, при которой препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Медики отмечают, что терапия наиболее эффективна в первые 3-4 часа после появления симптомов инсульта.

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) спасли 47-летнего мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщили в медучреждении.

Пациента экстренно доставила скорая помощь после того, как его без сознания обнаружила мать и вызвала медиков. Предварительно врачи диагностировали инсульт и оперативно направили мужчину в стационар.

В больнице диагноз подтвердился. Пациенту провели тромболизис — процедуру, при которой препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Медики отмечают, что терапия наиболее эффективна в первые 3-4 часа после появления симптомов инсульта.

По словам врачей, лечение начали своевременно — вся процедура заняла около 55 минут. Это позволило избежать тяжелых последствий, и пациента уже выписали для дальнейшего наблюдения.

Медики также уточнили, что мужчина не проходил регулярную диспансеризацию, курил и злоупотреблял алкоголем.