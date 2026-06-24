Рязанские полицейские поймали иностранца с фальшивым документом

Полицейские в отделе иммиграционного контроля проверяли документы. Они усомнились в подлинности миграционной карты 36-летнего гражданина государства Средней Азии, который проживает в Московской области. Полицейские направили документ на экспертизу. Исследование подтвердило, что оттиск печати — поддельный. По предварительной информации МВД, миграционную карту иностранец купил у неустановленного лица. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

В Рязани полицейские поймали иностранца с фальшивым документом. Об этом сообщили 24 июня в пресс-службе УМВД по региону.

Рязанские полицейские в отделе иммиграционного контроля проверяли документы. Они усомнились в подлинности миграционной карты 36-летнего гражданина государства Средней Азии, который проживает в Московской области.

Полицейские направили документ на экспертизу. Исследование подтвердило, что оттиск печати — поддельный.

По предварительной информации МВД, миграционную карту иностранец купил у неустановленного лица.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».