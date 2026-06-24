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Рязанские пенсионеры победили на региональном этапе Спартакиады
В Рязани прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Соревнования состоялись на стадионе ЦСК, в них приняли участие мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет из 11 муниципалитетов Рязанской области. Команда Рязани в составе восьми человек заняла первое место. Это уже вторая подряд победа рязанских спортсменов на региональном этапе Спартакиады.

В Рязани прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Соревнования состоялись на стадионе ЦСК, в них приняли участие мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет из 11 муниципалитетов Рязанской области. Об этом сообщили в горадминистрации.

Участники состязались в легкой атлетике, пулевой стрельбе, дартсе, настольном теннисе и шахматах.

Команда Рязани в составе восьми человек заняла первое место. Это уже вторая подряд победа рязанских спортсменов на региональном этапе Спартакиады.

В личном зачете представители города завоевали шесть золотых медалей:

  • Анна Сосницкая — легкая атлетика;
  • Александр Бирюков — легкая атлетика;
  • Лариса Макеева — шахматы;
  • Валентина Бирюкова — дартс;
  • Татьяна Нуштаева — настольный теннис;
  • Сергей Мамишев — настольный теннис.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Рязанской области, которая выступит на всероссийском этапе Спартакиады в сентябре 2026 года.