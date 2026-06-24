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Рязанские автоинспекторы поймали двух пьяных водителей за сутки
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Рязанской области двух водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Еще один автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование. За это ему также грозит административная ответственность. Всего за сутки инспекторы зафиксировали 18 422 нарушения Правил дорожного движения.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Рязанской области двух водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Еще один автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование. За это ему также грозит административная ответственность.

Всего за сутки инспекторы зафиксировали 18 422 нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, на дорогах региона произошло пять ДТП с пострадавшими. В результате аварий три человека погибли, еще двое получили травмы.

Также в Рязанской области зарегистрировали 27 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом.