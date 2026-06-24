Рязанцы сообщили о новой камере контроля скорости на Московском шоссе

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, камера контроля скорости находится по направлению на въезд в город. «Радар установили в 100 метрах после заправки „Полный бак“», — уточнили водители.