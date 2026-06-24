Рязанцы сообщили о возгорании в районе Дашково-Песочни

Жители Рязани сообщили о возгорании в районе Дашково-Песочни. Информация появилась в социальных сетях вечером 24 июня. По словам очевидцев, со стороны многоэтажной застройки поднялся густой дым. По словам местных жителей, вероятно горят гаражи. Что именно стало причиной задымления, пока неизвестно. Официальная информация уточняется.