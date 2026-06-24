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Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья
Более 20% опрошенных россиян считают, что для ощущения счастья им необходимо от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Еще 19,86% участников исследования назвали комфортным доход от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Около 17,52% заявили, что им достаточно 50-100 тысяч рублей, а почти столько же — 17,37% — хотели бы располагать суммой от 250 до 500 тысяч рублей. Доход свыше 500 тысяч рублей необходим 11,16% опрошенных.

Более 20% опрошенных россиян считают, что для ощущения счастья им необходимо от 150 до 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в результатах опроса «Финансы Mail».

Еще 19,86% участников исследования назвали комфортным доход от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Около 17,52% заявили, что им достаточно 50-100 тысяч рублей, а почти столько же — 17,37% — хотели бы располагать суммой от 250 до 500 тысяч рублей. Доход свыше 500 тысяч рублей необходим 11,16% опрошенных.

При этом лишь 6,51% респондентов считают, что им достаточно 50 тысяч рублей в месяц. Еще 3,51% выбрали вариант «сколько ни дай — все мало», а 2,91% затруднились с ответом.

На фоне этих ожиданий реальные доходы россиян заметно ниже. Чаще всего участники опроса получают от 60 до 100 тысяч рублей (18,62%). Доход от 30 до 60 тысяч рублей имеют 17,23% респондентов, а от 100 до 150 тысяч рублей — 14,75%.

Денег хватает не всем: только 18,05% опрошенных заявили, что им достаточно текущего заработка. Остальные отметили периодическую или постоянную нехватку средств.

Главной статьей расходов, на которой россиянам чаще всего приходится экономить, стала ЖКХ — такой ответ дали 38,69% участников опроса. Далее следуют развлечения (18,44%) и отдых (15,18%).

Для финансовой «подушки безопасности» большинство респондентов назвали сумму от 5 до 10 млн рублей (32,89%).

В опросе приняли участие более 8 тысяч человек.