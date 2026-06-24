Россиянам предупредили, что мошенники расклеивают поддельные QR-коды на летних верандах и в парках
По словам экспертов, мошенники расклеивают в парках и возле летних веранд QR‑коды под видом бесплатного Wi‑Fi. Стикеры маскируют под городские сервисы — клеят на скамейки, столики, урны. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт: там могут украсть данные карты или загрузить вирус.
Россиянам предупредили, что мошенники расклеивают поддельные QR‑коды на летних верандах и в парках. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам экспертов, мошенники расклеивают в парках и возле летних веранд QR‑коды под видом бесплатного Wi‑Fi.
Стикеры маскируют под городские сервисы — клеят на скамейки, столики, урны. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт: там могут украсть данные карты или загрузить вирус.