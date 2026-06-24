Российские войска ударили по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Помимо этого, Россия взяла под контроль Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане в ДНР бойцы овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями. За сутки там уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления БПЛА. ВС РФ завершили уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города.