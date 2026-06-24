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РГУ и РГРТУ вошли в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере
Всего в рейтинг вошли 85 вузов из 39 городов. Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина впервые попал в рейтинг и занял 18 место. Средний размер зарплат выпускников в IT составляет сегодня 150 000 в месяц, а 73% выпускников остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе. Рязанский государственный университет имени Есенина занял 20 место. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 10 000 рублей и составляет 140 000 в месяц. 78% выпускников РГУ остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.

РГУ и РГРТУ вошли в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере. Об этом сообщает исследование SuperJob.

Всего в рейтинг вошли 85 вузов из 39 городов.

Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина впервые попал в рейтинг и занял 18 место. Средний размер зарплат выпускников в IT составляет сегодня 150 000 в месяц, а 73% выпускников остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.

Рязанский государственный университет имени Есенина занял 20 место. Средний размер зарплат выпускников в IT за год вырос на 10 000 рублей и составляет 140 000 в месяц. 78% выпускников РГУ остаются работать в Рязани по окончании обучения в вузе.