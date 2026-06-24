Прокуратура Рязанского района обязала иностранного гражданина продать земельный участок на торгах

В ходе проверки выяснилось, что с 2024 года у иностранца в собственности участок площадью более 450 кв. м в СНТ села Александрово. По закону земли сельскохозяйственного назначения не могут принадлежать иностранцам. Прокуратура подала в суд иск об отчуждении участка через публичные торги. Суд удовлетворил требования. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Прокуратура Рязанского района обязала иностранного гражданина продать земельный участок на торгах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что с 2024 года у иностранца в собственности участок площадью более 450 кв. м в СНТ села Александрово. По закону земли сельскохозяйственного назначения не могут принадлежать иностранцам.

Прокуратура подала в суд иск об отчуждении участка через публичные торги. Суд удовлетворил требования. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.