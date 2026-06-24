Прокуратура нашла проблемы с дорогой в Рязанской области и обязала решить их

Прокуратура Клепиковского района проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное полотно на автомобильной дороге в деревне Калдево находится в неудовлетворительном состоянии: на участке выявлены многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы по ГОСТу. Аналогичные нарушения обнаружили и на улице Дружбы в городе Спас-Клепики, где также требуется проведение ямочного ремонта, поскольку участок дороги не соответствует государственным стандартам. В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главе администрации округа.

Прокуратура Клепиковского района проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что дорожное полотно на автомобильной дороге в деревне Калдево находится в неудовлетворительном состоянии: на участке выявлены многочисленные выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы по ГОСТу.

Аналогичные нарушения обнаружили и на улице Дружбы в городе Спас-Клепики, где также требуется проведение ямочного ремонта, поскольку участок дороги не соответствует государственным стандартам.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главе администрации округа.