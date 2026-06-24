На жителя Рязанской области завели дело о мошенничестве с банковскими операциями

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону. Известно, что в сентябре 2025 года житель Спасского района, руководствуясь корыстной заинтересованностью, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Отмечается, что это позволило осуществить неправомерные операции с денежными средствами, поступающими на его банковский счет. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и ищут аналогичные преступления.

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили на сайте СУ СК по региону.

Известно, что в сентябре 2025 года житель Спасского района, руководствуясь корыстной заинтересованностью, предоставил своему знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. Отмечается, что это позволило осуществить неправомерные операции с денежными средствами, поступающими на его банковский счет.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и ищут аналогичные преступления.