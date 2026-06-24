На пляже в Новомичуринске нашли нарушения требований безопасности

Прокуратура Пронского района выявила нарушения требований безопасности на официальном пляже в Новомичуринске. Было установлено, что на пляже на реке Проня разместили информационный стенд с правилами поведения на воде. Однако он не содержал ряд обязательных сведений. В частности, на стенде отсутствовали данные о границах зоны купания, опасных участках и глубинах, месте расположения спасателей, владельце пляжа и обслуживающей организации.

Прокуратура Пронского района выявила нарушения требований безопасности на официальном пляже в Новомичуринске. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Было установлено, что на пляже на реке Проня разместили информационный стенд с правилами поведения на воде. Однако он не содержал ряд обязательных сведений.

В частности, на стенде отсутствовали данные о границах зоны купания, опасных участках и глубинах, месте расположения спасателей, владельце пляжа и обслуживающей организации. Также посетители не могли ознакомиться с контактными телефонами ответственных лиц, информацией о температуре воды и воздуха и сертификатами на спасательное оборудование.

По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования для устранения выявленных нарушений.