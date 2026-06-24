На мосту через Оку произошло ДТП с тремя автомобилями

Об этом сообщили в соцсетях. На кадрах видно, что «буханка», когда начала перестраиваться влево, зацепила две едущие рядом машины. Отметим, что на правой стороне стоял еще один легковой автомобиль, заставивший всех объезжать его по левой стороне.

На мосту через Оку произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщили в соцсетях.

На кадрах видно, что «буханка», когда начала перестраиваться влево, зацепила две едущие рядом машины.

Отметим, что на правой стороне стоял еще один легковой автомобиль, заставивший всех объезжать его по левой стороне.