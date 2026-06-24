Медики предупредили россиян о рисках при попадании насекомого в ухо

Отмечается, что попадание насекомого в ухо может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Оно способно повредить кожу наружного слухового прохода — это создаёт риск развития воспаления. Ещё более серьёзная угроза — травма барабанной перепонки, которая грозит ухудшением слуха. Врач‑оториноларинголог Марина Евсикова подчёркивает: при попадании насекомого в ухо не стоит пытаться решить проблему самостоятельно — лучше сразу обратиться за помощью к специалисту.

Медики предупредили россиян о рисках при попадании насекомого в ухо. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что попадание насекомого в ухо может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Оно способно повредить кожу наружного слухового прохода — это создаёт риск развития воспаления. Ещё более серьёзная угроза — травма барабанной перепонки, которая грозит ухудшением слуха.

Врач‑оториноларинголог Марина Евсикова подчёркивает: при попадании насекомого в ухо не стоит пытаться решить проблему самостоятельно — лучше сразу обратиться за помощью к специалисту.