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Медицинский центр «Еламед» вошёл в ТОП-200 крупнейших частных клиник России
Медицинский центр «Еламед» вновь вошёл в рейтинг ТОП-200 крупнейших частных многопрофильных клиник России, который ежегодно формирует аналитический центр Vademecum на основе финансовых и операционных показателей медицинских организаций. По итогам 2025 года МЦ «Еламед» занял 144 место среди частных клиник страны, улучшив прошлогодний результат на пять позиций. В предыдущем рейтинге медицинский центр находился на 149 месте.

Медицинский центр «Еламед» вновь вошёл в рейтинг ТОП-200 крупнейших частных многопрофильных клиник России, который ежегодно формирует аналитический центр Vademecum на основе финансовых и операционных показателей медицинских организаций.

По итогам 2025 года МЦ «Еламед» занял 144 место среди частных клиник страны, улучшив прошлогодний результат на пять позиций. В предыдущем рейтинге медицинский центр находился на 149 месте.

Рост позиции в федеральном рейтинге стал отражением устойчивого развития медицинского центра.

Сегодня МЦ «Еламед» — это многопрофильный медицинский центр, объединяющий амбулаторно-поликлиническую помощь взрослым и детям, современные диагностические возможности, операционный блок, стационар, онкологическое направление и программы медицинской реабилитации.

«Для нас попадание в рейтинг крупнейших частных клиник России — это прежде всего оценка доверия наших пациентов. За каждым достижением стоят тысячи людей, которые выбирают нас для заботы о своём здоровье, и большая команда профессионалов, ежедневно работающих ради качественной и доступной медицинской помощи», — отметили в МЦ «Еламед».

За последние годы медицинский центр активно развивает новые направления, расширяет географию присутствия, внедряет современные технологии диагностики и лечения, а также реализует проекты, направленные на повышение качества медицинского сервиса.

Включение в рейтинг ТОП-200 подтверждает значимость МЦ «Еламед» не только для Рязанской области, но и для российского рынка частной медицины в целом.

Медицинский центр благодарит пациентов за доверие и сотрудников за профессионализм, ответственность и преданность своему делу.

Справка

МЦ «Еламед» — многопрофильный медицинский центр в Рязани, оказывающий медицинскую помощь взрослым и детям. В структуру центра входят консультативно-диагностические подразделения, собственная лаборатория, отделения лучевой и функциональной диагностики, операционный блок, стационар, онкологическое направление и службы реабилитации.