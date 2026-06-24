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Госдума приняла закон о жилищных вкладах
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит россиянам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Новый механизм поможет гражданам накапливать средства для покупки жилья или строительства собственного дома, пишет РИА Новости. Документ вводит новый вид банковских вкладов — жилищные вклады. Накопленные на них средства можно будет использовать для приобретения недвижимости, участия в долевом строительстве или индивидуального жилищного строительства.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит россиянам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Новый механизм поможет гражданам накапливать средства для покупки жилья или строительства собственного дома, пишет РИА Новости.

Документ вводит новый вид банковских вкладов — жилищные вклады. Накопленные на них средства можно будет использовать для приобретения недвижимости, участия в долевом строительстве или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, банк сможет предоставить владельцу такого вклада кредит на улучшение жилищных условий, если он будет соответствовать требованиям кредитной организации.

Жилищные вклады застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей. Открывать их можно будет на срок не менее трех лет. При этом уже через год после заключения договора накопленные средства разрешат направлять на первоначальный взнос по ипотеке или погашение действующего жилищного кредита, в том числе оформленного в другом банке.

Если клиент передумает покупать жилье или не сможет получить ипотеку, он сможет вернуть свои деньги вместе с начисленными процентами. В случае добровольного отказа от покупки недвижимости забрать средства можно будет не ранее чем через полтора года после открытия вклада.

Пополнять жилищный вклад разрешат без ограничений. Вносить деньги смогут как сам вкладчик, так и третьи лица.