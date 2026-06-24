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Госдума приняла закон для решения проблемы с бензином
Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно использовать в стране. Закон также разрешает смешивать бензин для производства высокооктанового топлива. При этом акциз на прямогонный бензин будет включен в стоимость нового продукта. Установлен трехмесячный срок для сбора документов, подтверждающих процесс смешивания. Если покупатель вернет бензин, акциз не будет возвращен. Кроме того, закон предоставляет возможность получения демпфера для производителей и импортеров бензина. Срок действия соглашений о модернизации заводов продлевается до конца 2026 года. Все изменения начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Госдума приняла закон, который поможет обеспечить Россию бензином и дизельным топливом, а также поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет РИА Новости.

Изначально документ касался только определения документов для применения пониженной ставки НДС на детские товары. Однако во время обсуждения добавили поправки, связанные с обеспечением внутреннего рынка топливом из-за участившихся атак на заводы беспилотниками. Теперь правительство будет определять, какие виды топлива можно использовать в стране.

Закон также разрешает смешивать бензин для производства высокооктанового топлива. При этом акциз на прямогонный бензин будет включен в стоимость нового продукта. Установлен трехмесячный срок для сбора документов, подтверждающих процесс смешивания. Если покупатель вернет бензин, акциз не будет возвращен.

Кроме того, закон предоставляет возможность получения демпфера для производителей и импортеров бензина. Срок действия соглашений о модернизации заводов продлевается до конца 2026 года. Все изменения начнут действовать с 1 июня 2026 года.