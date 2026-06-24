Госдума отказалась делать запрос в Минцифры об эффективности блокировки Telegram

Госдума отклонила предложение КПРФ запросить у Роскомнадзора и Минцифры информацию о целесообразности блокировки Telegram. На заседании поддержали инициативу лишь 73 депутата из необходимых 226. Инициатива возникла после обращения бизнесмена Константина Малофеева, который заявил, что блокировка Telegram — это имитация безопасности. Коммунисты призвали коллег поддержать запрос о замедлении работы мессенджера. Глава комитета Сергей Боярский раскритиковал предложение, назвав его популистским, и напомнил о существующих законах, регулирующих интернет-платформы. Депутат Сергей Обухов (КПРФ) добавил, что необходимо выяснить причины блокировок и обеспечить контроль со стороны комитета.

Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию о целесообразности блокировки мессенджера Telegram. Как пишет «Ъ», на пленарном заседании нижней палаты соответствующее протокольное поручение не набрало необходимого количества голосов, получив поддержку лишь 73 депутатов при минимуме в 226.

Инициатива была вызвана обращением бизнесмена Константина Малофеева, который заявил, что блокировка Telegram является лишь имитацией безопасности. Депутаты-коммунисты, входящие в группу по защите христианских ценностей, призвали коллег поддержать обращение Малофеева и поручить комитету по информполитике запросить данные о целесообразности замедления работы Telegram.

Глава комитета Сергей Боярский выразил скептицизм по поводу этой инициативы, упрекнув коммунистов в популизме и напомнив о ранее принятых законах, регулирующих работу интернет-платформ. Он отметил, что санкции в отношении мессенджеров принимаются в ответ на неисполнение требований закона.

Депутат Сергей Обухов (КПРФ), в свою очередь, подчеркнул необходимость получения информации о причинах блокировок и исполнения контрольной функции со стороны комитета.