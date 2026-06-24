Фомин призвал к проверкам бизнеса на фоне снижения поступлений налога на прибыль

Глава регионального минфина Марина Наумова на отчете об исполнении бюджета за 2025 год в облдуме заявила о негативной тенденции с поступлением налога на прибыль. По ее данным, в прошлом году прибыль рязанских прибыльных предприятий упала на 10% по сравнению с 2024 годом, а рост убытков достиг 76%. Наумова уточнила, что финансовые показатели ухудшились в трех сферах: обрабатывающие производства, торговля и строительство. За пять месяцев 2026 года темпы поступлений по налогу на прибыль также демонстрируют замедление. Спикер рязоблдумы Аркадий Фомин предложил начать проверки предприятий на фоне снижения поступлений налога на прибыль в бюджет.

В облдуме предложили начать проверки рязанских предприятий на фоне снижения поступлений налога на прибыль в бюджет. Об этом 24 июня сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».

Глава регионального минфина Марина Наумова на отчете об исполнении бюджета за 2025 год в облдуме заявила о негативной тенденции с поступлением налога на прибыль. По ее данным, в прошлом году прибыль рязанских предприятий упала на 10% по сравнению с 2024 годом, а рост убытков достиг 76%.

Наумова уточнила, что финансовые показатели ухудшились в трех сферах: обрабатывающие производства, торговля и строительство. За пять месяцев 2026 года темпы поступлений по налогу на прибыль также демонстрируют замедление.

Спикер рязоблдумы Аркадий Фомин в связи с этим предложил начать проверки предприятий. В частности, организаций, которым из бюджета возвращают излишне уплаченный аванс по налогу на прибыль. В 2026 году из бюджета уже списали пять млрд рублей таких платежей в связи со снижением прибыли организаций.

«Надо выезжать на эти предприятия, где идет возврат, смотреть на месте первичную документацию, как там оформлено, что оформлено. То есть проводить проверочные мероприятия для того, чтобы мы до конца понимали и суть, и причину, и добросовестность наших налогоплательщиков», — приводятся слова Фомина.