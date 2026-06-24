В ФАС сообщили о запрете на продажу топлива через маркетплейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала более строго контролировать перепродажу топлива. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.
Платформа «Авито» временно скрыла объявления о продаже бензина и дизеля, а маркетплейсы Ozon и Wildberries полностью запретили размещение таких товаров.
ФАС также возбудила дело против трёх компаний, которые подозреваются в согласованном завышали цены на топливо. Служба сотрудничает с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции на рынке. На Ozon и Wildberries теперь нельзя продавать топливо, а попытки разместить такие товары блокируются.
ФАС продолжает проверять обоснованность цен на нефть и нефтепродукты, включая транспортировку и хранение. Отмечается, что если будут найдены нарушения, служба примет меры. В последнее время проводились внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров, чтобы выяснить, не было ли сговора на торгах.