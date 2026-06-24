В ФАС сообщили о запрете на продажу топлива через маркетплейсы

Платформа «Авито» временно скрыла объявления о продаже бензина и дизеля, а маркетплейсы Ozon и Wildberries полностью запретили размещение таких товаров. ФАС также возбудила дело против трёх компаний, которые подозреваются в согласованном завышали цены на топливо. Служба сотрудничает с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции на рынке. ФАС продолжает проверять обоснованность цен на нефть и нефтепродукты, включая транспортировку и хранение. Отмечается, что если будут найдены нарушения, служба примет меры. В последнее время проводились внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров, чтобы выяснить, не было ли сговора на торгах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала более строго контролировать перепродажу топлива. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Платформа «Авито» временно скрыла объявления о продаже бензина и дизеля, а маркетплейсы Ozon и Wildberries полностью запретили размещение таких товаров.

ФАС также возбудила дело против трёх компаний, которые подозреваются в согласованном завышали цены на топливо. Служба сотрудничает с цифровыми платформами, чтобы предотвратить спекуляции на рынке. На Ozon и Wildberries теперь нельзя продавать топливо, а попытки разместить такие товары блокируются.

ФАС продолжает проверять обоснованность цен на нефть и нефтепродукты, включая транспортировку и хранение. Отмечается, что если будут найдены нарушения, служба примет меры. В последнее время проводились внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров, чтобы выяснить, не было ли сговора на торгах.