Эксперт рассказал, что сокращает срок службы кондиционера. Об этом РИА Новости
По его словам, почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу.
Помимо этого, проблемой может стать неправильная настройка температуры. Оптимальная — на 5-7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.
Также, как отметил Новиков, важно следить за техническим состоянием кондиционера. Фильтры забиваются пылью, в системе скапливается влага, что со временем приводит к поломкам или появлению неприятного запаха. Чтобы техника служила дольше, ее нужно обслуживать хотя бы раз в год, желательно до начала летнего сезона, посоветовал эксперт.