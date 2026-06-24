Эксперт рассказал, что сокращает срок службы кондиционера

Об этом РИА Новости сообщил специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи. ру» Андрей Новиков. По его словам, почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу. Помимо этого, проблемой может стать неправильная настройка температуры. Оптимальная — на 5-7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Эксперт рассказал, что сокращает срок службы кондиционера. Об этом РИА Новости сообщил специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи. ру» Андрей Новиков.

По его словам, почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу.

Помимо этого, проблемой может стать неправильная настройка температуры. Оптимальная — на 5-7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Также, как отметил Новиков, важно следить за техническим состоянием кондиционера. Фильтры забиваются пылью, в системе скапливается влага, что со временем приводит к поломкам или появлению неприятного запаха. Чтобы техника служила дольше, ее нужно обслуживать хотя бы раз в год, желательно до начала летнего сезона, посоветовал эксперт.