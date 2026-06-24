Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
22°
Чтв, 25
16°
Птн, 26
20°
ЦБ USD 74.77 0.15 25/06
ЦБ EUR 85.18 -0.3 25/06
Нал. USD 76.57 / 76.60 24/06 18:15
Нал. EUR 89.31 / 90.00 24/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
Вчера 15:43
439
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
Вчера 10:10
546
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
1 417
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 672
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал, что сокращает срок службы кондиционера
Об этом РИА Новости сообщил специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи. ру» Андрей Новиков. По его словам, почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу. Помимо этого, проблемой может стать неправильная настройка температуры. Оптимальная — на 5-7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Эксперт рассказал, что сокращает срок службы кондиционера. Об этом РИА Новости сообщил специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи. ру» Андрей Новиков.

По его словам, почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу.

Помимо этого, проблемой может стать неправильная настройка температуры. Оптимальная — на 5-7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Также, как отметил Новиков, важно следить за техническим состоянием кондиционера. Фильтры забиваются пылью, в системе скапливается влага, что со временем приводит к поломкам или появлению неприятного запаха. Чтобы техника служила дольше, ее нужно обслуживать хотя бы раз в год, желательно до начала летнего сезона, посоветовал эксперт.