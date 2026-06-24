Единороссы усилили депутатский контроль в муниципалитетах

По поручению секретаря регионального отделения, губернатора Павла Малкова, активизирована работа на объектах народной программы.

По поручению секретаря регионального отделения, губернатора Павла Малкова, активизирована работа на объектах народной программы.

Так, ключевые объекты Пронского округа совместно с представителями окружной администрации проверил депутат Рязанской областной Думы, Герой Советского Союза Юрий Плугин. Проинспектированы второй этап благоустройства набережной «Отражение реки», сквер по улице Строителей, площадка будущего молодежного центра «Высота».

"По итогам осмотра отмечу: подрядные организации работают в штатном режиме, график работ соблюдается. Прямое общение с исполнителями на местах позволяет оперативно решать возникающие вопросы и держать реализацию проектов под контролем", — заключил Юрий Плугин.

В Рязани член фракции «Единой России» в Облдуме Сергей Кукушкин с депутатским контролем посетил улицу Садовую, где проходит ремонт трубопровода.

«Износ старых труб (их проложили еще в 1975 году) превысил 80%, за последние 10 лет здесь случилось более 30 повреждений, — подчеркнул депутат. — Совместно с представителями подрядной организации и муниципалитета прошел по объекту. Со слов подрядчика, ремонт проходит согласно графика, готовность труб составляет более 80%, а стоимость реализации проекта укладывается в бюджет», — отметил депутат.

Предположительная дата открытия проезда по улице — 15 июля. Для проезда экстренных служб предусмотрена полоса для движения вдоль всего объекта.

«В целом остался очень доволен качеством проводимых работ, замечаний к их проведению на данный момент у меня нет», — заключил Сергей Кукушкин.

Депутат Облдумы Владислав Фролов совместно с секретарем местного отделения партии, главой Рязанского округа Дмитрием Хотенцевым проверил ремонт дороги на улице Горка в Мурмино.

«Подрядчик уже приступил к укладке, техника на месте. Вместе с Дмитрием Сергеевичем обратили особое внимание на качество асфальта и обустройство обочин — эти вопросы взяли на личный контроль», — прокомментировал Владислав Фролов. Также депутат проконтролировал ход ремонта Мурминской средней школы.

Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, член фракции «Единой России» Антон Астафьев вместе с жителями, подрядчиками, представителями администрации города Рязани и первичной организации посетил с проверкой двор дома 37 на ул. Керамзавода.

Двор был отремонтирован в 2025 году. Тогда в рамках исполнения задач народной программы был обновлен бордюрный камень, уложено асфальтовое покрытие на проездах и тротуарах, отремонтированы подходы к подъездам.

«В рамках депутатского контроля вместе Единой России проверили состояние отремонтированного в 2025 году двора. Итог встречи — жители довольны результатом: работы были выполнены качественно, дефектов после зимы не выявлено», — прокомментировал Антон Астафьев.

Фото: «Единая Россия».