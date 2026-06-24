Единороссы проконтролировали реализацию объектов народной программы в Сапожковском округе

Осмотр ключевых площадок провели депутаты Рязанской областной Думы Юлия Феоктистова и Сергей Орлов, секретарь местного отделения партии, глава округа Алексей Кириллов, победитель предварительного голосования «Единой России», заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса остаётся на личном контроле депутата Госдумы Андрея Макарова. О содействии в его строительстве жители Сапожка попросили парламентария на личном приеме. Однако работы начали затягиваться, и о своих опасениях по этому поводу сапожковцы рассказали во время его публичного отчета. Как подчеркнула Юлия Феоктистова, срывать сроки нельзя — люди ждут этот объект.

Единороссы проконтролировали реализацию объектов народной программы в Сапожковском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Осмотр ключевых площадок провели депутаты Рязанской областной Думы Юлия Феоктистова и Сергей Орлов, секретарь местного отделения партии, глава округа Алексей Кириллов, победитель предварительного голосования «Единой России», заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса остаётся на личном контроле депутата Госдумы Андрея Макарова . О содействии в его строительстве жители Сапожка попросили парламентария на личном приеме. Однако работы начали затягиваться, и о своих опасениях по этому поводу сапожковцы рассказали во время его публичного отчета.

Как подчеркнула Юлия Феоктистова , срывать сроки нельзя — люди ждут этот объект.

«Теперь исполнение графика и качество работ контролируют все заинтересованные стороны — депутатский корпус, руководство района, секретарь местного отделения „Единой России“, подрядчики и, конечно, сами жители. Партийный контроль здесь — не формальность, а реальная гарантия того, что все обещания будут выполнены качественно и в срок», — подчеркнула депутат.

Участники также проконтролировали работы на ряде других социальных объектов округа. В частности, капитальный ремонт сапожковского Дома культуры соответствует утвержденному графику.

Еще одним соцобъектом для проверки стала Морозово-Борковская средняя школа. Образовательное учреждение с 1936 года занимает здание бывшего купеческого особняка. В 1975 году к старому зданию пристроили новое, в 2010 году — спортивный зал. Капитальный ремонт ведут по национальному проекту «Молодежь и дети» и народной программе партии. К новому учебному году необходимо обновить фасад, лестницы и коммуникации, заменить напольные покрытия, потолки, окна и двери. А также оборудовать систему контроля доступа, установить охранную и пожарную сигнализации.

«Сегодня школа переживает второе рождение: здесь идут масштабные работы, чтобы бережно сохранить её дух и при этом дать всё необходимое для современного образования. Для ребят из нескольких населённых пунктов — это не просто учебное заведение, а второй дом, место, где завязываются первые дружбы, рождаются мечты и формируется будущее», — подчеркнула Лиана Пепеляева.

Фото: рязанское отделение партии «Единая Россия».